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पुलिस और उग्रवादियों के बीच 150 राउंड गोलीबारी:पलामू में मुठभेड़ के बाद TPC के तीन उग्रवादी गिरफ्तार, एक AK-47 जब्त

मेदिनीनगर (पलामू)3 मिनट पहले
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पुलिस ने मुठभेड़ स्थल से एक AK-47, दो मैगजीन, 20 जिंदा कारतूस बरामद किया है। - Dainik Bhaskar
पुलिस ने मुठभेड़ स्थल से एक AK-47, दो मैगजीन, 20 जिंदा कारतूस बरामद किया है।
  • गिरफ्तार उग्रवादियों में गुड्डन उर्फ गौतम उर्फ अखिलेश यादव, मासूम और कोरा शामिल है

मनातू थाना क्षेत्र के करमाही जंगल में मंगलवार की शाम पुलिस और तृतीय प्रस्तुति कमेटी (टीपीसी) के उग्रवादियों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान पुलिस ने तीन उग्रवादियों को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से एक AK-47, दो मैगजीन, 20 जिंदा कारतूस बरामद किया है। यह जानकारी बुधवार को एसपी संजीव कुमार ने दी।

एसपी ने बताया कि मनातू थाना क्षेत्र के करमाही जंगल में TPC के उग्रवादियों के मूवमेंट की सूचना मिली थी। इसके बाद पलामू पुलिस और झारखंड जगुआर की टीम बनाकर सर्च अभियान चलाया गया। सर्च अभियान के दौरान 10-15 की संख्या में TPC के उग्रवादियों ने पुलिस बल पर फायरिंग कर दिया। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की। दोनों के बीच करीब 150 राउंड गोलीबारी हुई। इसमें TPC के तीन उग्रवादियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बाकी भागने में कामयाब रहे।

गिरफ्तार उग्रवादियों में गुड्डन उर्फ गौतम उर्फ अखिलेश यादव, मासूम और कोरा शामिल है। एसपी ने बताया कि चतरा का रहने वाला गुड्डन उर्फ गौतम उर्फ अखिलेश यादव के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। जबकि बाकी दोनों पर कोई आपराधिक मामला नहीं है। उन्होंने बताया कि गुड्डन के पास से बरामद रेग्युलर AK-47 पुलिस बल का है। यह AK-47 कब लूटी गई थी, इसकी जांच की जा रही है। घटना के बाद से पुलिस बल क्षेत्र में लगातार सर्च अभियान चला रही है।

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