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आत्मनिर्भर हो रहीं हैं ग्रामीण महिलाएं:रांची में पांच स्थानों पर दीपावली स्पेशल गिफ्ट हैम्पर की बिक्री कर रही है सखी मंडल की महिलाएं

रांची8 मिनट पहले
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गिफ्ट हैंपर दिखातीं सखी मंडल की महिलाएं
  • सस्ती कीमत पर जूट के बैग और बांस की टोकरी में की हैं स्पेशल पैकिंग

रांची की ग्रामीण महिलाएं संक्रमण के इस काल में दिवाली स्पेशल गिफ्ट हैम्पर की बिक्री कर रही है । सुदूर गांव की महिलाओं की ओर से निर्मित दिवाली के त्योहार से जुड़े उत्पादों को विभिन्न तरह के गिफ्ट हैंपर में सस्ती कीमत पर उपलब्ध कराई जा रही है। इन हैंपर्स में गणेश लक्ष्मी की प्रतिमा, करंज का तेल, मिट्टी का दिया, डिजाइनर दिया, वस्त्र, माला, पूजन सामग्री समेत अन्य उत्पाद को पैक करके दिया जा रहा है। इसकी एक उचित कीमत भी निर्धारित की गई है।

इन जगहों पर लगाए गए हैं आउटलेट्स

ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी संपोषित आवरण महिला समूह व टीपीसी क्रिएटिव ग्रुप की ओर से रांची में पांच स्थानों पर एफएफपी भवन धुर्वा , मेकॉन कॉलोनी, हीनू चौक, मोरहाबादी और अशोक नगर रोड नंबर -2 में आउटलेट्स लगाया गया है। राज्य की सखी मंडल की महिलाओं द्वारा संचालित ये स्टॉल दिवाली तक बिक्री के लिए लगाया गया है

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