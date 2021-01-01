पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

आतंक:नापाे के इंद्रा गांव में हाथी ने महिला को सूंढ़ में लपेट कर पटक दिया, वन विभाग के कर्मियों ने हाथी को खदेड़ कर जान बचाई

बड़कागांव7 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • हाथियों के झुंड ने दर्जनों घरों को किया क्षतिग्रस्त अनाज को चट कर गया मुआवजे की मांग

नापो पंचायत के इंद्रा गांव में अपना कहर ढाया। शनिवार की रात 5 हाथी के बच्चे समेत कुल 22 के संख्या में हाथियों के झुंड ने रात 8 बजे हमला कर दिया। लगभग 10 घरों को हाथियों ने क्षति पहुंचाई। किसानों के फसलों को भी काफी नुकसान पहुंचाया। पार्वती देवी पति कंदन मांझी को हाथी के झुंड ने पटक दिया और पैर से कुचलने जा रहा था इसी बीच वन विभाग के सदस्यों ने हाथी को खदेड़ा और महिला की जान बचाई। हमले में पार्वती देवी को गंभीर चोट आई । बड़कागांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के पश्चात बेहतर इलाज के लिए हजारीबाग हॉस्पिटल भेज दिया गया।

हाथियों ने कार्तिक मांझी का एक भैंसा (काड़ा) को मार डाला और एक को घायल कर दिया। शिवनाथ मांझी का घर तोड़ कर घर मे रखे चावल, धन अरहर खा गए तथा घर में रखे बर्तन को भी तोड दिया। झालो देवी का घर तोड़ दिया एवं खेत मे लगे आलू प्याज लहसुन को नष्ट कर दिया। अनीता टोप्पो, अरुण एक्का, अरविंद एक्का, मसोमात सरसतिया के खेतों में लगे फसल को हाथियों के झुंड ने नष्ट कर दिया। हाथियों ने मंजूषा कुमारी, संजय एक्का, शीला कुमारी, बसंती देवी, जागो एक्का, रितेश कच्छप, दीपक कच्छप, रामलाल उरांव के घर को क्षतिग्रस्त कर दिया।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबंगाल में भाजपा को राम बाण का सहारा, फिर होगी सरकार और किसानों की मीटिंग और वायुसेना को चाहिए नए फाइटर जेट - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser