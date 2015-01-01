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कूप भुगतान के लिए मांग रहा था घूस:एसीबी ने 15 हजार रुपए रिश्वत लेते रोजगार सेवक को धर दबोचा

बालूमाथ4 घंटे पहले
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रोजगार सेवक राजेश को गिरफ्तार कर ले जाती पलामू एसीबी टीम।

मारंगलोइया पंचायत के रोजगार सेवक राजेश कुमार रवि को पलामू एसीबी की टीम ने गुरुवार को 15 हजार रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ धर दबोचा है। पलामू एसीबी टीम ने बताया कि मारंगलोइया पंचायत के बारा ग्राम निवासी कामेश्वर महतो के सिंचाई कूप निर्माण योजना को स्वीकृति मिली थी। इसकी प्राक्कलन राशि तीन लाख पांच हजार रुपए है। कूप निर्माण पूरा हो चुका है एवं मजदूरी भुगतान भी हो चुका है।

लाभुक कामेश्वर महतो ने कूप निर्माण में लगी सामग्री की राशि भुगतान के लिए रोजगार सेवक को वाउचर जमा किया था, लेकिन रोजगार सेवक राजेश कुमार रवि ने राशि भुगतान करने के एवज में कामेश्वर से 15 हजार रुपए रिश्वत मांगी थी। इसकी शिकायत पलामू एसीबी टीम से की। टीम ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच की तो सत्य पाए गए।

गुरुवार को एसीबी की टीम ने रोजगार सेवक राजेश कुमार रवि के घर पर धावा बोला, जहां से रोजगार सेवक राजेश को उसके आवास से 15 हजार रुपए रिश्वत लेते पकड़ लिया। एक माह पूर्व पलामू की एसीबी टीम ने बालूमाथ बाल विकास परियोजना कार्यालय में छापामारी कर महिला पर्यवेक्षिका को रिश्वत के पैसे लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया था।

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