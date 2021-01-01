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अभियान:दिव्यांग के इलाज में मदद का दिया निर्देश

बानो7 घंटे पहले
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  • उन्होंने एक बच्चे को पल्स पोलियो की खुराक पिलाकर अभियान की शुरुआत की

नवनिर्मित डिग्री कॉलेज और सिमडेगा के वीमेंस कॉलेज उद्घाटन के अवसर पर राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू द्वारा परिसंपत्ति का भी वितरण किया गया। राज्यपाल ने पल्स पोलियो अभियान का उद्घाटन किया।

उन्होंने एक बच्चे को पल्स पोलियो की खुराक पिलाकर अभियान की शुरुआत की। उन्होंने दो दिव्यांगों को ट्राइसाइकिल भी दी। सुकन्या योजना के तहत दो छात्राओं को 5-5 हजार रु की राशि दी गयी।

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