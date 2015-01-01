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उपस्थित रहने का आग्रह:मतदाता पुनरीक्षण के लिए बैठक आज

बानो4 घंटे पहले
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बानो प्रखंड कार्यालय सभागार में 13 नवंबर को मतदाता पुनरीक्षण कार्य को सफल बनाने हेतु बैठक का आयोजन किया गया है। बैठक में सभी राजनीतिक दल के पदाधिकारियों को उपस्थित रहने का आग्रह किया गया है। उक्त जानकारी देते हुए बीडीओ यादव बैठा ने बताया कि 16 नवंबर से शुरू होने वाले मतदाता पुनरीक्षण कार्य को सफल बनाने हेतु सभी राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों प्रखंड अध्यक्ष व सदस्यों की बैठक रखी गई है। उन्होंने बैठक में उपस्थित रहने का आग्रह किया है।

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