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अभियान:बानो में गेनमेर नदी से बालू लदा ट्रैक्टर जब्त

बानाे2 घंटे पहले
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  • इसी सूचना के आलोक में गेनमेर क्षेत्र में छापामारी अभियान चलाया गया

अवैध बालू उठाव को लेकर बानो अंचलाधिकारी मनिंद्र भगत ने छापामारी चलाया। अभियान में गेनमेर नदी से अवैध बालू लदा ट्रैक्टर जब्त किया गया। अंचलाधिकारी मनिंद्र भगत ने बताया कि उन्हें बराबर सूचना मिल रही थी कि गेनमेर नदी से ट्रैक्टर के माध्यम से अवैध रूप से बालू उठाया जा रहा है।

इसी सूचना के आलोक में गेनमेर क्षेत्र में छापामारी अभियान चलाया गया। इस दौरान गेनमेर के पास बालू लदा ट्रैक्टर जब्त किया गया। जो राजवीर मांझी का है। उन्होंने बताया कि जब्त ट्रैक्टर को गिरदा ओपी प्रभारी शैलेन्द्र कुमार को सुपुर्द कर अग्रतर कार्रवाई हेतु खनन पदाधिकारी के पास भेज दिया गया है।

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