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हादसा:धान मिसाई ट्रैक्टर की चपेट में आने से 4 साल के बच्चे की मौत

बरही2 घंटे पहले
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बरही थाना क्षेत्र अंतर्गत दुलमाहा पंचायत के शाहपुर करमा के रहने वाले संतोष सिंह का चार वर्षीय पुत्र रॉकी कुमार की मौत ट्रैक्टर की चपेट में आने से हो गया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार बालक के खलिहान में खेल रहा था, इसी बीच एक ब्लू रंग के पावर ट्रैक्टर बगल के खलिहान से धान की मिसाई कर लौट रहा था। इसी बीच ट्रैक्टर ने बच्चे को अपनी चपेट में ले लिया। जिससे बच्चे की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। इस बावत मृतक बच्चे की दादी कलावती देवी ने बरही थाना में ट्रैक्टर मालिक मुकेश पंडित के खिलाफ शिकायत की है।

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