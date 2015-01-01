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कार्रवाइ्र:अवैध शराब के साथ एक गिरफ्तार, भेजा गया जेल

बरहीएक घंटा पहले
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बरही पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी करते हुए रानीचुंवा स्थित जीतपुर पिपराटांड से मनोज रविदास के घर से 20 लीटर महुआ देशी शराब जब्त किया। घटना स्थल से ही मनोज रविदास पिता स्व परमेश्वर रविदास साकिन जीतपुर पिपराटांड थाना बरही जिला हजारीबाग को बरही पुलिस ने विधिवत गिरफ्तार कर लिया। इस संबंध में बरही थाना कांड संख्या 454/020 में धारा-272, 273, 290 भादवि एवं 47(ए) उत्पाद अधिनियम के तहत कांड अंकित किया गया।

पकड़े गए युवक को कोरोना जांच करवाकर हजारीबाग जेल भेज दिया गया। छापामारी दल में पुनि सह थाना प्रभारी उत्तम कुमार तिवारी, प्रशिक्षु पुलिस अवर निरीक्षक सुमन मिंज, मनोज राणा सहित सशस्त्र बल बरही थाना मौजूद थे।

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