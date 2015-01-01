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28 नवंबर तक भरे जाएंगे फॉर्म:आरएनवाईएम कॉलेज स्नातक सेमे. 4 की परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि घोषित

बरही4 घंटे पहले
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विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजरीबाग के अन्तर्गत संचालित आरएनवाईएम कॉलेज में अध्ययनरत स्नातक सेमेस्टर चार की विद्यार्थियों की परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि घोषित कर दी गई है। इस बाबत प्रचार्य डॉ बिमल किशोर ने बताया कि विभावि द्वारा जारी सूचना के अनुसार स्नातक सेमेस्टर चार की परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन भरा जा रहा है, जिसमे बिना विलंब शुल्क के 12 नवंबर से 28 नवंबर तक तक फॉर्म भरा जाएगा।

वहीं 29 नंवबर से 3 दिसम्बर तक 200 रुपये शुल्क के साथ फॉर्म भरा जाएगा। उक्त फॉर्म भरने के लिए अभियार्थीओ को प्रथम सेमेस्टर से तृतीय सेमेस्टर तक पास या प्रमोटेड होना आवश्यक है। छात्र छात्राएं अपना अपना नो ड्यूज सर्टिफिकेट विद्यालय से ले लें ।

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