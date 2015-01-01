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एजुकेशन:समाजशास्त्र सेमेस्टर छह की प्रैक्टिकल परीक्षा रद्द

बरही3 घंटे पहले
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बरही रामनारायण यादव मेमोरियल कॉलेज में समाजशास्त्र विषय के सेमेस्टर छह की प्रैक्टिकल परीक्षा में पाई गई अनियमितता पर विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग ने संज्ञान लेते हुए एक व दो नवंबर को हुई प्रैक्टिकल परीक्षा को रद्द करते हुए उक्त परीक्षा का समय बढ़ा दिया है। अब यह परीक्षा जेजे कॉलेज झुमरीतिलैया में 9 व 10 नवंबर को लिया जाएगा। विदित हो कि उक्त परीक्षा के दौरान प्रोफेसर द्वारा परीक्षार्थियों से पैसा लिया जा रहा था, जिसका वीडियो वायरल हुआ था।

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