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कार्रवाई:अवैध शराब के साथ दो गिरफ्तार

बरही3 घंटे पहले
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  • मौके पर से गुमटी संचालक कैलाश यादव को विधिवत गिरफ्तार किया

बरही पुलिस ने अवैध शराब के विरुद्ध छापामारी करते हुए धोबियाडीह स्थित कैलाश यादव की गुमटी से 24 पीस इम्पीरियल ब्लू अंकित विदेशी शराब जब्त किया।

मौके पर से गुमटी संचालक कैलाश यादव को विधिवत गिरफ्तार किया। साथ ही पंचमाधव स्थित शर्मा लाइन होटल में छापामारी कर करीब 20 लीटर अवैध देशी महुआ शराब जब्त किया गया। मौके पर से लाटो पंडित को गिरफ्तार किया गया।

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