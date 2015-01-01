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दुर्घटना:पशु चिकित्सा कर्मी की हादसे में मौत

बरहीएक घंटा पहले
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बरही थाना क्षेत्र अंतर्गत पंचमाधव एनएच जीटी रोड पर अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार पशु चिकित्सा कर्मी की मौत हो गई। मृतक भोला राम पिता स्व जागो राम उम्र 50 वर्ष गौरियाकरमा का रहने वाले थे। वे बरकट्ठा पशु चिकित्सालय में अनुसेवक थे और लूना से अस्पताल जा रहे थे। सुबह करीब 10 बजे पंचमाधब के पास अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी।

भोला राम सड़क पर गिर गए। स्थानीय लोगों के सहयोग से उन्हें बरही अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। सूचना पाकर शिक्षक तुलसी दास, रविकांत ओम, राजा आर्यन उर्फ छोटी सहित मृतक के परिजन भी अस्पताल पहुंच गए थे।

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