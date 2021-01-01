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परीक्षा:अनुभा स्मृति बनी बॉटनी की यूनिवर्सिटी टॉपर

बरकाकाना2 घंटे पहले
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  • अनुभा के पिता संतोष कुमार सिन्हा क्षेत्रिय नियंत्रण कक्ष बरकाकाना नियंत्रक पद पर कार्यरत

अनुभा स्मृति रांची विश्वविद्यालय के स्नातक सत्र के 2017-20 की फाइनल परीक्षा बॉटनी में टॉप कर पूरे जिला का मान बढ़ाया है। अनुभा स्मृति ने फाइनल परीक्षा में डिस्टिंक्शन के साथ 80.42 प्रतिशत अंक लाकर यूनिवर्सिटी टॉपर बनीं है। वे रांची गोस्सनर कॉलेज की छात्रा है।

अनुभा के पिता संतोष कुमार सिन्हा क्षेत्रिय नियंत्रण कक्ष बरकाकाना नियंत्रक पद पर कार्यरत हैं। अनुभा ने डीएवी बरकाकाना से मैट्रिक परीक्षा में 9.4 सीजीपीए के साथ व 12वीं की पढ़ाई डीएवी गांधीनगर से की। उनका लक्ष्य लेक्चरर बन कर देश सेवा करने का है।

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