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धंधे को लेकर तनाव:पुलिस की निगरानी में हाे रही है लोडिंग और अनलोडिंग

बरकाकाना4 घंटे पहले
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बरकाकाना का रेलवे साइडिंग।
  • बरकाकाना रेलवे साइडिंग का काम किस्कू कंस्ट्रक्शन काे मिलने के बाद ग्रामीणाें में आक्रोश

बरकाकाना के 10 नंबर रेलवे साइडिंग में लोडिंग अनलोडिंग का कार्य किस्कू कंस्ट्रक्शन काे मिलने के बाद से ही छोटकाकाना गांव में तनाव का माहौल है। ग्रामीणों और कंपनी के लोगों के बीच तनाव के कारण रेलवे साइडिंग में पुलिस की निगरानी में रैंक खाली कराकर लोडिंग-अनलोडिंग कराया जा रहा है। लगातार चार दिनों से साइडिंग और अगल बगल में पुलिस का पहरा है, ताकि ग्रामीण वहां हो-हंगामा न कर सकें।

पतरातू एसडीपीओ प्रकाश चंद्र महतो, ओपी प्रभारी हरनारायण साह भी साइडिंग पहुंच कर जायजा लेते हैं। साथ ही सशस्त्र बल कई दिनों से साइडिंग के पास डटे हुए हैं। स्थानीय लाेगाें का कहना है कि पिछले कई वर्षों से बरकाकाना रेलवे साइडिंग में रैक लोडिंग-अनलोडिंग का कार्य स्थानीय लिफ्टरों द्वारा कराया जाता था, लेकिन जिला खनन पदाधिकारी द्वारा किस्कू कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को काम कराने का लाइसेंस जारी किए जाने के बाद से ही स्थानीय मजदूर और विस्थापित लोगों के बीच आक्रोश देखा जा रहा है। जानकारों की मानें तो कभी खूनी झड़प से इंकार नहीं किया जा सकता है।

रेलीगड़ा में 60 टन क्षमता के हाॅलपैक का उद्धाटन

गिद्दी|रेलीगड़ा परियोजना में गुरूवार को विमल कंपनी का 60 टन क्षमता वाले वातानुकूलित हाॅलपैक का उद्धाटन हुआ। अरगडा महाप्रबंधक राजीव सिंह ने हाॅलपैक का उद्धाटन नारियल फोड़कर किया। महाप्रबंधक राजीव सिंह ने कहा कि परियोजना को 60 टन क्षमता वाली नया हाॅलपैक मिलने से उत्पादन बढ़ाने में सहयोग मिलेगा। हाॅलपैक की लागत लगभग 3 करोड़ की है।

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