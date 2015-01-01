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कार्यक्रम:पुलिस लोगों की सुरक्षा कवच, समस्या बताएं

बरकाकानाएक घंटा पहले
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  • एसपी प्रभात ने बरकाकाना ओपी में बने स्वागत कक्ष का उद्घाटन किया, बोले

रामगढ़ एसपी प्रभात कुमार बरकाकाना ओपी में पुलिस पब्लिक मिट में शामिल होने बरकाकाना ओपी पहुंचे। उन्होंने ओपी में बने स्वागत कक्ष का उद्घाटन किया। कहा कि पुलिस लोगों की सुरक्षा कवच है। जो हर समय आपकी सेवा में तत्पर रहती है। आप किसी भी थाना में जाकर अपनी समस्या को बताएं। पुलिस अधिकारी को बेहिचक समस्याओं से अवगत कराएं। अगर वह आपकी समस्या नहीं सुनते है तो सिधे मुझसे सम्पर्क करें। रामगढ़ में किसी भी कीमत पर कोयला, लोहा व अन्य तरह के अवैध धंधे करने नहीं दिया जाएगा। पुलिस अधिकारी कंपलेन लेने से मना करते हैं और पैसे की मांग करते हैं।

तो उनके खिलाफ सक्षम जुटाएं, उस पुलिस अधिकारी पर भी कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद कई लोगों ने अपनी समस्या रखी। जिसपर उन्होंने जांच करने की बात कही मौके पर। इस अवसर पर जीऐम एके राय, एएससी युगेश यादव, पतरातू इंस्पेक्टर लीलेशवर महतो, आरपीएफ इंस्पेक्टर वेंकटेश कुमार, एम रमेश, जीआरपी थाना प्रभारी मंगल देव उरांव, ओपी प्रभारी हरनारायण साह, कमलेश सिंह, प्यारे हसन, जितेंद्र टुटू, अनिल, प्रकाश मुर्मू, संजीव बेदिया, राजेंद्र शर्मा, वार्ड पार्षद गीता देवी, सनियारो बारला, प्रदीप शर्मा जिला अध्यक्ष मुन्ना पासवान, हरी रतन साहू, हाजी खलील, दुर्गा चरण पासवान, हफीज़ रहमान, सुदर्शन महतो, बीरवल बेदिया मौजूद थे।

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