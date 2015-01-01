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बयान:लोडिंग-अनलोडिंग का काम बाहरी लोगों को नहीं करने देंगे

बरकाकाना2 घंटे पहले
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  • तीन गांवों के विस्थापित बोले

छोटकाकाना, कटेलिया बेड़ा, कैरा विहार के विस्थापित ग्रामीणों ने शनिवार को बरकाकाना के 9 नंबर रेलवे साइडिंग में सैकड़ों विस्थापित ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। कहा कि बरकाकाना रेलवे साइडिंग में बाहरी लोगों को लोडिंग अनलोडिंग का काम करने नहीं दिया जाएगा। मर जाएंगे पर बाहरी लोगों को काम नहीं करने देंगे। छोटकाकाना के विस्थापित ग्रामीण रंजीत यादव ने कहा कि हम लोगों की सारा जमीन रेलवे में चली गई है।

और हम लोग विस्थापित हो गए हैं। एक मात्र सहारा रेलवे का लोडिंग अनलोडिंग का काम वर्षों से करते हुए आ रहे हैं। तीनों गांव के लोगों का एक मात्र सहारा रेलवे का लोडिंग अनलोडिंग का काम है। बाहरी लोग अगर लोडिंग अनलोडिंग का काम करते हैं। तो फिर हम लोगों बेरोजगार हो जाएंगे। विरोध करने वालों में रघुनाथ यादव, कमलेश यादव, संजय यादव, मदन यादव, कौलेश्वर यादव, राजू यादव, गोपाल यादव, कैलाश यादव, त्रिभुवन यादव, जीतन यादव, सरयू बेदिया, ब्रिज नारायण शामिल थे।

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