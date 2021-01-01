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भ्रमण:पलामू किले का सर्वेक्षण कर जल्द कराया जाएगा जीर्णाेद्धार

बेतला5 घंटे पहले
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  • लातेहार के डीसी ने पर्यटन स्थलों का भ्रमण किया

बेतला पलामू व्याघ्र परियोजना क्षेत्र के बेतला में बीती शनिवार के देर शाम सपरिवार पहुंचे जिले के उपायुक्त अबु इमरान ने रविवार को बेतला समेत आसपास के पर्यटन स्थलों का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने पलामू किला, कवलदह झील,औरंगा, कोयल नदी के संगम तट केचकी आदि पर्यटन स्थलों का बारीकी से आलोकन किया। वही उपायुक्त ने नए और पुराने पलामू किला के शीर्ष गुंबद पर चढ़कर विहंगम दृश्य का नजारा देखा और पर्यटन के लिहाज से इसे बेहद महत्वपूर्ण बताया।

उन्होंने कहा कि पुरातत्व विभाग द्वारा शीघ्र ही पलामू किले का सर्वेक्षण किया जाएगा, और जीर्णोद्धार कार्य किया जाएगा। उन्होंने बताया कि बेतला नेशनल पार्क को और भी विकसित किया जाएगा। साथ ही बेतला के अलावा जिले के अंदर जितने भी पर्यटन स्थल है उसे भी विकसित करने की बात कही। उन्होंने कहा कि बेतला नेशनल पार्क खोलने के लिए राज्य सरकार से कोई दिशा निर्देश नहीं आता है, तब तक पार्क नहीं खुलेगा। इस अवसर पर बरवाडीह प्रखण्ड विकास पदाधिकारी राकेश सहाय,बेतला रेंजर प्रेम प्रसाद समेत अन्य लोग मौजूद थे।

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