पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

हादसे में घायल होने के बाद हुई थी मौत:युवक का शव पहुंचते ही माहौल गमगीन

भवनाथपुर2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

झगराखांड़ गांव के 25 वर्षीय युवक अभिषेक चंद्रवंशी का गुरुवार को दोपहर में शव गांव पहुंचते ही परिजनों के करुण चीत्कार से पूरे गांव का माहौल गमगीन हो गया। अंतिम संस्कार गांव के श्मशान घाट पर किया गया,जहां पर मुखाग्नि उसके पिता श्रद्धा राम ने दी। आपको बता दें कि बुधवार की शाम में बाइक से अपने साला को छोड़ने श्री बंशीधर नगर के अधौरा गांव जा रहा था,कि जंगीपुर में विपरीत दिशा से आ रही ट्रक ने टक्कर मार दी।

उसे इलाज के अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया था,जहां स्थिति नाजुक देखकर चिकित्सक ने तुरंत गढ़वा रेफर कर दिया,कि गढ़वा जाने के क्रम में ही रास्ते में वह दम तोड़ दिया। बाकी उसके साला सहित अन्य एक युवक गंभीर रूप से घायल हैं,जिनका इलाज गढ़वा में किया जा रहा है। अभिषेक दो भाइयों में छोटा था,जिसका शादी एक वर्ष पूर्व ही हुआ था।

युवक की मौत से पूरा गांव में मातम है। इस घटना की सूचना दूरभाष पर मुखिया पति मानिकचंद पासवान ने बीडीओ रवींद्र कुमार को दी। जिसपर बीडीओ ने मृतक के परिवार को पारिवारिक लाभ योजना का लाभ देने तथा तत्काल क्रियाकर्म के लिये 50 किलो चावल सहित अन्य विभागीय सहयोग देने का आश्वासन दिया। अंतिम संस्कार में अंजनी कुमार, वसंत राम, अशोक राम, सुरेश राम, भाजपा नेता शंभु चन्द्रवंशी, बालमुकुंद यादव, कुंजबिहारी, जोखू, निरंजन, रंजीत प्रसाद, जनक राम विष्णुकान्त, जितेंद्र कुमार सहित सैकडों की संख्या में ग्रामीण माैजूद थे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली में संक्रमण से 24 घंटे में रिकॉर्ड 104 मौतें; कांग्रेस नेता सचिन पायलट संक्रमित - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें