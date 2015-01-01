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अपील:बिजली विभाग के कनीय अभियंता ने लोगों से की कनेक्शन लेने की अपील

भवनाथपुर2 दिन पहले
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प्रखंड के अंतर्गत आये दिन बिजली विभाग के द्वारा अवैध कनेक्शन धारी व चोरी छिपे हुकिंग कर बिजली जलाने वालो के विरुध हो रही कार्रवाई को देखते हुए बिजली विभाग के कनीय अभियंता महादेव महतो ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि आम ग्रामीण जनता सौभाग्य योजना तथा पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण योजना के तहत ही लगे मीटर का उपयोग कर वेवजह फाइन व प्राथमिकी से बचें। जो लोग घर मे कनेक्शन लेकर दुकान व खेती पटवन करने के लिए मोटर का प्रयोग कर रहे है। वे लोग भी वैध कनेक्शन लेकर बिजली का उपयोग करें ताकि भविष्य में किसी भी विभागीय कार्रवाई के दंड के भागी न बने।

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