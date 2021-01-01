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पूछताछ:नाबालिग पॉकेटमार को लोगों ने रंगेहाथ पकड़ा

भवनाथपुर4 घंटे पहले
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  • शिकायत कई भुक्तभोगी के द्वारा थाना में की गई थी

रविवार साप्ताहिक बाजार से एक नाबालिग को पॉकेटमारी करते हुए रंगे हाथो बाजार में मौजूद लोगों ने पकड़ लिया। उस के बाद उसे थाना को सुपुर्द कर दिया पुलिस गिरफ्तार कर थाना में पूछताछ कर रही है। बताते चले कि साप्ताहिक बाजार के दिन भीड़ का फायदा उठाकर पॉकेटमार लोगों के जेब से मो फोन गायब करने का मामला दीन प्रतिदिन बढ़ रहा था। जिसकी शिकायत कई भुक्तभोगी के द्वारा थाना में की गई थी।

जिसको लेकर पुलिस अपना सूचना तंत्र बाजार में लगा रखी थी, परन्तु असफलता मिली परन्तु रविवार को भवनाथपुर पंडरिया पंचायत के रोजगार सेवक मनोज यादव अपनी पत्नी के साथ बाजार में खरीदारी करने गए थे। उनके पीछे उनकी पत्नी भी थी नाबालिग पॉकेटमार ने जैसे हो मनोज के पॉकेट में हाथ डाला उनकी पत्नी ने शोर गुल कर दी इसके बाद ग्रामीणों ने उसे धर दबोचा व गस्ती में लगे थाना के ए एस आई माणिक राम को सुपुर्द कर दिया फिल हाल पुलिस उससे पूछताछ कर रही है।

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