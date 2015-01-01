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प्रशासन की अनदेखी:भवनाथपुर में लोगों ने खुद सड़क से हटाया अतिक्रमण

भवनाथपुरएक घंटा पहले
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ब्लॉक गेट से लेकर कर्पूरी चौक तालाब तक अगल-बगल सरकारी जमीन अतिक्रमण मुक्त कराने के दी गई समय सीमा के अंतिम दिन गुरुवार को कार्रवाई के भय से अधिकांश लोगों द्वारा सड़क के किनारे लगाया गया दुकान,सीटा,गुमटी आदि को स्वतः हटाने का काम किया जा रहा है। हालांकि अब भी कुछ लोग हैं, जो स्थायी और अस्थाई रूप से पीडब्ल्यूडी सड़क से लेकर कर्पूरी चौक के आगे तालाब का अतिक्रमण किए हुए, जिन्हें प्रशासन की अल्टीमेटम से कोई परवाह नहीं दिख रही है।

उनके दिमाग में शायद यह चल रहा है कि पिछले बार जैसे प्रशासन आधे-अधूरे अतिक्रमण हटाने का काम किया था,वैसे ही इस बार भी यह अभियान चलाया जा रहा है। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि प्रशासन कहां तक भवनाथपुर को अतिक्रमण मुक्त करा पाती है,या फिर पुराने रास्ते पर चलकर आधा-अधूरा कार्रवाई करती है। कुछ भी हो लेकिन प्रशासन के अल्टीमेटम के बाद जितना भी सड़क से लेकर तालाब तक अब तक अतिक्रमण मुक्त हुआ है। इससे भवनाथपुर की अलग ही तस्वीर दिखने लगा है।

प्रशासन के इस थोड़े से कार्रवाई से अब आमलोगों को बराबर सड़क पर जाम से मुक्ति मिल सकेगा।आपको बता दें कि अंचल कार्यालय के द्वारा दो दिन लाउडस्पीकर से 5 नवंबर तक ब्लॉक गेट से लेकर कर्पूरी चौक तालाब तक किए गए सरकारी भूमि का अतिक्रमण को हर हाल में मुक्त करने का निर्देश दिया था।

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