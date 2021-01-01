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अभियान:प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ने पोलियोरोधी खुराक पिलाई

भवनाथपुर5 घंटे पहले
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  • इस अभियान की सफलता के लिये स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा कई दिनों से तैयारी की जा रही है

राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत भवनाथपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ दिनेश कुमार सिंह के द्वारा बच्चे को पोलियोरोधी दवा पिलाकर किया गया। वहीं सदर पंचायत के खरवारी टोला आंगनबाड़ी बूथ पर पंचायत समिति सदस्य सह झामुमो के प्रखंड अध्यक्ष चंदन कुमार ठाकुर ने तथा राजकीय प्राथमिक विद्यालय झुमरी बूथ पर पारा शिक्षक मनोज कुमार प्रजापति के द्वारा किया गया।

आपको बता दें कि इस अभियान की सफलता के लिये स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा कई दिनों से तैयारी की जा रही है।

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