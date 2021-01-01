पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

हादसा:बॉक्साइट ट्रक की टक्कर से बाइक सवार दंपती की मौत, मृतक दीपलाल चौकीदार थे

बिशुनपुर2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • मोटरसाइकिल से चिलम पोखर गांव से बिशुनपुर लौट रहे थे

प्रखंड के बनारी गुंगा टोली गांव के समीप बिशुनपुर थाना में कार्यरत चौकीदार दीपलाल लोहरा (50) एवं पत्नी दसों देवी (48) की मौत सड़क हादसे में बुधवार की रात मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर बिशुनपुर थाना प्रभारी सदानंद सिंह मौके पर पहुंचकर दोनों शव को अपने कब्जे में लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिशुनपुर लाया जहां चिकित्सकों ने दोनों पति-पत्नी को मृत घोषित कर दिया। मृतक के पुत्र अनिल लोहरा ने बताया कि बुधवार की सुबह 10:00 बजे मेरे मम्मी और पापा चिलम पोखर अपना निजी काम को लेकर गए हुए थे। जहां से मेरे पापा और मम्मी देर शाम लौट रहे थे। तभी एक बॉक्साइट ट्रक से टक्कर हो गई जिसके बाद मुझे सूचना मिली की मेरे पापा-मम्मी का सड़क हादसे में मौत हो गई है।

बताया जाता है कि दोनों अपने बजाज डिस्कवर मोटरसाइकिल से चिलम पोखर गांव से बिशुनपुर लौट रहे थे। तभी गूंगा टोली के समीप बाइक चालक दीपलाल अपना बाइक से नियंत्रण खो बैठा और ऑनर के घर के बाहर खड़ी बॉक्साइट लदा ट्रक में अपने मोटरसाइकिल से जोरदार टक्कर मार दी जिससे मौके पर ही पति पत्नी की मौत हो गई। इधर थाना प्रभारी सदानंद सिंह ने परिवार वालों को सांत्वना देते हुए। घटना को दुखद बताया। उन्होंने कहा कि अभी मृतक के शव को थाना में रखा गया है गुरुवार की सुबह पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। इधर घटना के उपरांत बिशुनपुर थाना परिवार में भी शोक की लहर दौड़ पड़ी है थाना के चौकीदार रंजीत खेरवार तंबू उरांव जितेंद्र महली ने अपने साथी की मौत पर शोक प्रकट करते हुए कहा कि दीपलाल व उनकी पत्नी एक मिलनसार व्यक्ति थे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंकेंद्र की चेतावनी- आदेश के बावजूद भड़काऊ अकाउंट्स बहाल किए गए; आदेश नहीं माना तो कार्रवाई होगी - टेक & ऑटो - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser