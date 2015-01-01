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मांग:हाथियों ने पलट डाला सवारी वाहन जान बचा भागे लोग, एक घर तोड़ा

बोलबा2 दिन पहले
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  • ग्रामीणों ने प्रशासन से हाथियों को भगाने की मांग की है

प्रखंड में बेहरीनबासा, खड़ियामुड़ ढलान के पास जंगली हाथियों ने सिमडेगा से आ रहे एक टाटा मैजिक वाहन को पलट दिया। इससे पहले जंगली हाथी को देखकर वाहन पर बैठे सभी लोग भाग चुके थे। हाथियों ने वाहन को पलट दिया और जंगल की ओर चले गए। हाथियों के जाने के बाद सभी लोगों ने मिलकर गाड़ी को सीधा किया। मालूम हो कि 14 दिसंबर की शाम को भी बेहरीनबासा के ग्रामीणों ने पत्थर से मारते हुए जंगली हाथियों को भगाया था। ग्रामीणों ने प्रशासन से हाथियों को भगाने की मांग की है। यह जानकारी कैलाश सिंह ने दी।

जंगली हाथियों ने एक घर को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया

प्रखंड के घुटबहार, बेड़ाटोली में जंगली हाथियों ने एक घर को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है और घर में रखे अनाज को भी नष्ट कर दिया। हाथियों ने सारे बर्तन भी तोड़ दिए। वनरक्षी अविनाश कुमार और सांसद प्रतिनिधि नरेंद्र बड़ाईक ने गांव पहुंचकर हाथियों द्वारा किए गए नुकसान का जायजा लिया और मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया। गांव के पिसका जोजो ने बताया कि सोमवार रात लगभग एक बजे विशाल हाथी उसके घर के नजदीक आ गया था। वह घर के पिछले दरवाजे से किसी तरह निकल गए उसने अपनी जान बचाई। मालूम हो कि कुछ दिनों पूर्व घुटबहार के ही बोदोटोली में जंगली हाथियों ने नेल्सन बागे का घर भी ध्वस्त कर दिया था। माैके पर नरेंद्र बड़ाईक ने कहा कि क्षेत्र में हाथियों का उत्पात लगातार बढ़ रहा है। इस पर काबू पाना कठिन हो रहा है। इसके लिए ठोस कदम उठाए जाने की जरूरत है। उन्हाेंने नेल्सन बागे को भी मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया।

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