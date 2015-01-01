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निर्देश:साप्ताहिक क्विज में बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित कराएं

बोलबा2 घंटे पहले
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बीआरसी में गुरुगोष्ठी का आयोजन हुआ। बीईईओ बलदेव प्रसाद ने साप्ताहिक क्विज में शत प्रतिशत बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कहा। आरसी विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप में बच्चों की संख्या को बढ़ाने का निर्देश दिया गया। एमडीएम में रसोईया के खाते में 4 हजार 5 सौ रुपये भेज दिए जाने की जानकारी दी गई। एमडीएम में ईट राइट क्रिएटिविटी चैलेंज से संबंधित क्विज करने की जानकारी दी गई।

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