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प्रशिक्षण कार्यक्रम:बोलबा में किसानों को लैंपस का सदस्य बनने के लिए किया गया प्रेरित

बोलबा2 घंटे पहले
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कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन कर लैंपस के अध्यक्ष, सचिव और किसानों को कई जानकारी दी गई। सहकारिता प्रसार पदाधिकारी अनिल कुमार गुप्ता ने कई महत्वपूर्ण जानकारी दी। किसानों को लैंपस का सदस्य बनने के लिए कहा। कहा कि लैंपस के द्वारा सदस्य किसानों की ही फसल की खरीदारी की जाती है। रजिस्टर को दुरुस्त रखने के लिए कहा। बताया गया कि लैंपस के कर्मी व्यवसाय करके लाभ उठा सकते हैं। कृषि पदाधिकारी बुधराम महतो ने वैज्ञानिक तरीके से खेती करने और मुर्गी, बकरी, मछली पालन के बारे जानकारी दी।

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