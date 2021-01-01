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निर्माण कार्य:हनुमान मंदिर निर्माण शुरू 7 फीट ऊंची होगी प्रतिमा

बोलबा5 घंटे पहले
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  • हनुमानजी की मूर्ति बंगाल के कारीगर द्वारा बनवाई जा रही है, जो सात फिट ऊंची होगी

टाबेड़ा में भक्तशिरोमणि हनुमानजी के मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष हीरालाल प्रधान ने बताया कि गांव में सात मंडलियां गठित की गई हैं। हर दिन एक मंडली हनुमान मंदिर में अपना समय देकर काम करती है। हर सप्ताह गांव के सभी लोग और मंदिर समिति के सदस्यगण बैठक कर आगे के कार्य के बारे में विचार -विमर्श करते हैं।

हनुमानजी की मूर्ति बंगाल के कारीगर द्वारा बनवाई जा रही है, जो सात फिट ऊंची होगी। भक्तों से अंशदान का आग्रह किया गया है। मंदिर निर्माण मे रामसुभक प्रधान, सेवक प्रधान, रामसिंह प्रधान, सचिन्द्र प्रधान, विजय प्रधान, प्रखंड सांसद प्रतिनिधि अजय कुमार जायसवाल , समाज सेवी संतोष कुमार आदि सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।

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