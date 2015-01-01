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कार्रवाई:41 बिजली बिल बकाएदारों के कनेक्शन काटे

चैनपुर3 घंटे पहले
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बिजली विभाग के कनीय अभियंता दामोदर पांडे के नेतृत्व में गुरुवार को एक अभियान चलाकर 41 बिजली बिल बकायेदारों का कनेक्शन काट दिया गया है। इस दौरान उन्होंने बताया कि 41 बकायेदारों के ऊपर लगभग आठ लाख रुपए की राशि बकाया थी। लोगों को सूचना देने के बाद भी बिजली बिल जमा नहीं किया गया बिजली बिल बकायेदारों में ,बलेश्वर मिस्त्री ,जगदीश मिस्त्री ,इस्लाम मिया ,नवी मियां, सामत मियां ,दशरथ मिस्त्री, जीरर्वा बीबी ,कलामत पवरिया सहित 41 लोगों का नाम शामिल है । अभियान में फिरदौस , इश्तियाक अहमद, मंजूर खान, फुल मोहम्मद अंसारी ,कमलेश सिंह, छोटे लाल मिस्त्री शामिल हैं।

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