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कार्रवाई:बिजली चोरी मामले में 11 पर केस, 82 हजार फाइन

चैनपुर3 घंटे पहले
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बिजली विभाग के जेई दामोदर पांडे के नेतृत्व में नगर निगम क्षेत्र के बिरसानगर, गुरहा व सेमरटांड़ में बिजली चोरी के खिलाफ चैकिंग अभियान चलाकर 11 लोगों के खिलाफ 82 हजार रुपए फाइन लगाते हुए चैनपुर थाना में मामला दर्ज कराया गया है। जेई ने बताया कि गुरुवार के दिन में नगर निगम क्षेत्र के बिरसानगर ,चैनपुर गुरहा व सेमरटांड़ में चेकिंग अभियान चलाया गया।

इसमें बिरसा नगर निवासी सुरेश टोप्पो,सुरेश कुमार रवि,जगदीश टोप्पो,रविंद्र कुमार वर्मा, बिरसा चौक निवासी प्रदीप कुमार टर्की, सेमरटांड़ निवासी बसंती देवी, अशोक राम, जानवी देवी, श्याम बिहारी राम,रामलाल साव व चैनपुर गुरहा निवासी हरिवंश राम को बिजली चोरी कर जलाए हुए पाया गया। घर से बिजली चोरी के उपकरण बरामद करते हुए चैनपुर थाना में मामला दर्ज करा दिया गया है ।

उन्होंने बताया कि प्रदीप कुमार टर्की व बसंती देवी की दस हजार रुपए से अधिक बिजली बिल बकाया होने के कारण पूर्व में लाइन काट दी गई थी । बावजूद यह दोनों बिजली बिल जमा करने के बजाय चोरी कर जलाते हुए पाए गए । सभी के खिलाफ 82000 रुपए फाइन लगाते हुए 11 लोगों के विरुद्ध चैनपुर थाना में मामला दर्ज कराया गया है।अभियान में फिरदौस आलम, इश्तियाक अहमद, कमलेश सिंह, मंजूर खान, फूल मोहम्मद अंसारी,छोटे लाल मिस्त्री आदि शामिल थे।

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