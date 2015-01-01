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कार्रवाई:अवैध महुआ शराब की भट्ठी ध्वस्त, पांच लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया

चैनपुर3 घंटे पहले
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थाना क्षेत्र के करसों गांव मे गुरुवार के अवैध महुआ शराब बनाने वाले के विरुद्ध चैनपुर पुलिस द्वारा छापामारी अभियान चलाकर 300 किलो जावा महुआ नष्ट करते हुए 150 लीटर शराब जब्त किया गया । थाना प्रभारी आनंद मिश्रा ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर गुरुवार को चैनपुर थाना क्षेत्र केरसो गांव में छापामारी की गई। इस संबंध में पुलिस अवर निरीक्षक बिट्टू कुमार द्वारा 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इसमें करसों गांव निवासी राम लाल यादव, रामकिशुन यादव, वीरेंद्र मेहता ,रविंद्र मेहता एवं शिव लाल यादव के विरुद्ध चैनपुर थाना में मामला दर्ज की गई ।

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