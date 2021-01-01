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ट्रैक्टर पलटा:चैनपुर इलाके में पहाड़ी पर ट्रैक्टर पलटा

चैनपुर4 घंटे पहले
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चैनपुर प्रखंड अंतर्गत करकटगढ़ के रास्ते में पहाड़ पर ट्रैक्टर पलट गया। जिस पर समान लदा था। बताया गया है कि ट्रैक्टर स्वयं मालिक के द्वारा चलाया जा रहा था। हादसे में जख्मी ट्रैक्टर मालिक ननकू यादव थाना क्षेत्र के ग्राम डुमरी के बताए गए हैं, लेकिन ननकू यादव कई वर्षों से चैनपुर में ही अपना मकान बनाकर रहते हैं। इस संदर्भ में पूछे जाने पर उनके द्वारा बताया गया कि ट्रैक्टर पहाड़ी पर चढ़ाने के दौरान पलट गया।

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