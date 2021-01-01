पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

हादसा:चंदवा में ट्रक से कुचलकर झामुमाे जिलाध्यक्ष की चचेरी भाभी की माैत

चंदवा5 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • रांची-मेदिनीनगर एनएच 39 पर चंदवा के बारी माेड़ पर हादसा, दाे घंटे जाम

रांची-मेदिनीनगर एनएच 39 पर चंदवा थाना क्षेत्र के बारी मोड़ पर रविवार की दोपहर एक ट्रक ने बाइक सवार को रौंद दिया। इस घटना में एक महिला की मौत हो गयी। मृतका की पहचान ऐटे गांव निवासी लाल रंजीत नाथ शाहदेव की पत्नी मीना शाहदेव (55 वर्ष) के रूप में हुई है। मृतका मीना झामुमो जिलाध्यक्ष लाल मोती नाथ शाहदेव की चचेरी भाभी थीं।

मीना शाहदेव गांव के युवक देवनंदन लोहरा के साथ बाइक पर सवार होकर चंदवा बाजार जा रही थी। इसी बीच डालटनगंज की ओर से आ रहे 10 चक्का ट्रक यूपी 2 वाएएन 6860 ने पीछे से बाइक सवार को रौंद दिया। घटना में देवनंदन सड़क के बायीं ओर फेंका गया, जबकि मीना पर ट्रक का पहिया चढ़ गया। जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबंगाल में भाजपा को राम बाण का सहारा, फिर होगी सरकार और किसानों की मीटिंग और वायुसेना को चाहिए नए फाइटर जेट - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser