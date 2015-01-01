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घटना:सड़क दुर्घटना में दो युवक घायल, रेफर

चंदवा3 घंटे पहले
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  • जानकारी के अनुसार एक बाइक पर सवार होकर रवि व अजय हुटाप गांव जा रहे थे

शनिवार की शाम एनएच-39 स्थित लुकुइया गांव के समीप (विद्युत सब स्टेशन) सड़क दुर्घटना में दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों की पहचान हुटाप गांव निवासी अजय सिंह पिता रामसिंह व रवि सिंह पिता जंगली सिंह के रूप में की गई है। जानकारी के अनुसार एक बाइक पर सवार होकर रवि व अजय हुटाप गांव जा रहे थे।

प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो विपरीत दिशा से आ रही एक जयलो वाहन से बाइक की जोरदार टक्कर हो गई। घटना में रवि का बाया पैर गंभीर रूप से जख्मी हो गया है, जबकि अजय को भी अंदरूनी चोट आई है। आसपास के लोगों ने तत्काल घायलों को दूसरे वाहन की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चंदवा लाया। जहां, डॉ. निर्मला शांति की देखरेख में प्राथमिक उपचार के बाद रिम्स भेजने की तैयारी खबर लिखे जाने तक की जा रही थी।

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