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गिरफ्तार:चंदवारा में गांजा बरामद, बोलेरो से ट्रक को एस्कॉर्ट कर रहे थे, छापेमारी की कार्रवाई देख भागे तस्कर

चंदवारा5 घंटे पहले
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  • ट्रक में छिपाकर ओडिशा से बिहार ले जा रहे गांजा मामले में पुलिस ने मीडिया को दी जानकारी

पुलिस अधीक्षक एहतेशाम बकारिब को मिली गुप्त सूचना के आधार पर चंदवारा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक ट्रक में छिपाकर ओडिशा के संबलपुर से बिहारशरीफ तस्करी कर ले जाए जा रहे गांजे का एक बड़ी खेप बरामद की है। मामले में पुलिस ने ट्रक के चालक और उप चालक को गिरफ्तार किया है। बरामद गांजे की कीमत लगभग 15 लाख रुपए बताई गई है। रविवार को डीएसपी संजीव कुमार सिंह ने इस संदर्भ में रविवार को मीडिया को पूरी जानकारी दी। बताया कि ट्रक में बने एक विशेष बॉक्स में गांजा को छिपाकर चंदवारा के रास्ते बिहार ले जाया जा रहा था। इसकी सूचना पर एसपी ने पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय संजीव कुमार सिंह के नेतृत्व में टीम बनाकर त्वरित छापेमारी के निर्देश दिया । टीम द्वारा शुक्रवार की रात लगभग 11:30 बजे चंदवारा थाना अंतर्गत मदन गुंडी के समीप साई होटल के सामने एनएच 31 पर बरही की ओर से आ रहे उक्त ट्रक को रोका गया।

ट्रक पर सवार चालक शमशाद खान, ग्राम बादलपुर, थाना अमरोहा, जिला फतेहगढ़ साहब व उपचालक गुरमीत सिंह, ग्राम गोविंद नगर, थाना फरीदकोट, पंजाब से ट्रक पर लोड किए गए गांजे के संबंध में पूछताछ की गई । इसके बाद टीम ने ट्रक के तलाशी के दौरान उसने बने एक विशेष केविन से लगभग 247 केजी गांजे जो 10 बोरे में रखे थे बरामद किया। बरामद गांजे की कीमत लगभग 15 लाख रुपए बताई गई है । डीएसपी सिंह ने बताया कि पूछताछ में गिरफ्तार किए गए ट्रक के चालक और उप चालक ने इसके सरगना की जानकारी नहीं दी। वही छानबीन में ज्ञात हुआ है कि ट्रक से तस्करी कर ले जाए जा रहे गांजे को एक बोलेरो से कुछ लोगों द्वारा एस्कॉर्ट किया जा रहा था। जो छापेमारी के दौरान भाग निकले। वही गिरफ्तार चालक ने बताया कि इसके पहले भी वे उड़ीसा के संबलपुर जिला अंतर्गत सोनपुर से ट्रक के माध्यम से एक बार गांजे का खेत बिहारशरीफ पहुंचा चुके है। डीएसपी ने बताया कि तस्करी में शामिल लोगों के धरपकड़ को लेकर आगे कार्रवाई की जाएगी । मौके पर थाना प्रभारी सोनी प्रताप के अलावा छापेमारी में शामिल पदाधिकारी व जवान उपस्थित थे।

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