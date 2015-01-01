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डोमजरवा के आसपास छापेमारी में पकड़ा:अवैध भंडार किए 114 ट्रैक्टर बालू और 16 ट्रैक्टर छर्री जब्त

चतरा3 घंटे पहले
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अवैध रूप से किया गया बालू का भंडारण

खनन विभाग ने अवैध बालू व छर्री के भंडारण के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की है। जिला खनन पदाधिकारी रवि कुमार सिंह के नेतृत्व में राजपुर थाना क्षेत्र के डोमजरवा गांव के आस पास अवैध रूप से बालू व छर्री भंडारण के विरोध छापेमारी अभियान चलाया गया। इस दौरान निर्माणाधीन डोमजरवा सड़क के दोनों तरफ 114 ट्रैक्टर बालू व 16 ट्रैक्टर छर्री डंप पाया गया । खनन विभाग ने डंप किए गए बालू व छर्री को जप्त कर लिया है।

जिला खनन पदाधिकारी रवि कुमार सिंह ने बताया कि खनन विभाग को राजपुर थाना क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अवैध बालू व छर्री डंप होने की सूचना प्राप्त हो रही थी। उक्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए एक टीम का गठन किया गया। गठित टीम ने राजपुर थाना क्षेत्र के डोमजरवा सड़क के पास छापेमारी अभियान चलाया।

इस दौरान यहां काफी मात्रा में अवैध बालू व छर्री का भंडारण पाया गया। उन्होंने बताया कि सड़क निर्माण कर रही एजेंसी के प्रोपराइटर की पहचान की जा रही है। फिलहाल अज्ञात के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है। सड़क निर्माण कार्य में लगी एजेंसी के प्रोपराइटर की पहचान होते ही उसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराया जाएगा।

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