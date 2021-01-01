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निलंबित:सरकारी जमीन का गलत सत्यापन करने के आरोप में 5 कर्मचारी निलंबित

चतरा2 घंटे पहले
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  • इस भूमि को भी एनटीपीसी को भूमि देनी थी। इसके लिए भूमि का सत्यापन कराया गया था

डीसी दिव्यांशु झा ने तीन राजस्व उप निरीक्षक सहित 5 राजस्व कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। डीसी ने सभी कर्मचारियों को टंडवा प्रखंड के नई पारम में भूमि को गलत तरीके से सत्यापन करने के आरोप में निलंबित किया है। निलंबित होने वालों में राजस्व उप निरीक्षक गोविंद लाल, निर्मल टोपनो व अमर लाल, राजस कर्मचारी राजनंदन चौधरी एवं अमीन किशुन राम शामिल हैं।

इस संबंध में टंडवा अंचल के अंचलाधिकारी अनूप कच्छप ने बताया कि टंडवा अंचल के नई पारम में सरकारी जमीन है। इस भूमि को भी एनटीपीसी को भूमि देनी थी। इसके लिए भूमि का सत्यापन कराया गया था। इसकी ज़िम्मेदारी उपरोक्त कर्मियों को दी गई थी। इसमें सही तरीके से भूमि का सत्यापन नहीं कर कर्मचारियों ने भूमि रैयती बताकर मुआवजा के लिए फाइल बढ़ाया था।

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