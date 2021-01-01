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अभियान:चतरा में लक्ष्य के 94.3 प्रतिशत बच्चों काे पिलाई गई पोलियो की खुराक

चतरा2 घंटे पहले
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  • इस प्रकार स्वास्थ्य विभाग ने लक्ष्य के विरूद्ध 94.3 फीसद बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई

जिले में तीन दिवसीय पल्स पोलियो अभियान मंगलवार को संपन्न हो गया। इस अभियान के दौरान दो लाख सात हजार 927 बच्चों को पल्स पोलियो की खुराक पिलाई गई। इस प्रकार स्वास्थ्य विभाग ने लक्ष्य के विरूद्ध 94.3 फीसद बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई।

स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि विभाग ने शून्य से पांच साल के 2,20,454 बच्चों को पल्स पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया था। इसमें से पहले दिन विभिन्न बूथों पर 1,87,448 बच्चों को पोलियो खुराक पिलाकर 85 फीसद लक्ष्य को प्राप्त कर लिया था। इसके बाद सोमवार को अभियान के दूसरे दिन 20,479 बच्चों को और तीसरे दिन मंगलवार को 6,778 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई।

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