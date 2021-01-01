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कामयाबी:यूएस मेड राइफल और 2680 कारतूस के साथ टीएसपीसी का एक नक्सली गिरफ्तार

चतरा2 घंटे पहले
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  • गिरफ्तार अरविंद गंझू लावालौंग थाना क्षेत्र के टिकदा गांव का रहने वाला

चतरा पुलिस ने टीएसपीसी नक्सली संगठन के एक उग्रवादी को यूएस मेड रायफल व कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सली अरविंद गंझू लावालौंग थाना क्षेत्र के टिकदा गांव का रहने वाला है। एसपी ऋषभ कुमार झा ने बुधवार को अपने कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि पुलिस को यह सूचना मिल रही थी कि लावालौंग थाना क्षेत्र के टिकदा गांव के खाखर टोला में नक्सली संगठन टीएसपीसी के उग्रवादी बड़ी मात्रा में कारतूस व हथियार छुपा कर रखे हैं।

इस सूचना पर एसडीपीओ सिमरिया वचन देव कुजूर व लावालौंग थाना प्रभारी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। गठित टीम ने मंगलवार को टिकदा गांव में छापेमारी अभियान चलाया। इस दौरान अरविंद गंझू के घर से यूएस मेड 30 एमआई का एक राइफल, जीरो प्वाइंट 315 बोर का एक राइफल, 2680 राउंड जिंदा गोली बरामद किया गया। एसपी ने बताया कि मौके से नक्सली अरविंद गंझू को भी गिरफ्तार किया गया।

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