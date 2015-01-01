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सतर्कता जरूरी:पटाखों की खरीद और बिक्री के दौरान अत्यंत सावाधानी बरतें

चतरा3 घंटे पहले
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व्यवसाय के साथ बैठक करते एसडीओ।
  • एसडीओ ने की व्यवसायिक संघ के साथ बैठक, सरकारी गाइड लाइन के पालन का निर्देश

अनुमंडल कार्यालय में गुरुवार को अनुमंडल पदाधिकारी चतरा, मो. मुमताज अंसारी ने चतरा व्यावसायिक संघ के खुदरा एवं थोक विक्रेता व्यवसायियों के साथ दीपावली एवं छठ पर्व के अवसर पर पटाखों के बिक्री के संबंध में बैठक की। बैठक में सरकार एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में जारी आवश्यक दिशा निर्देशों की पूर्ण जानकारी दी गई। एसडीओ ने बताया कि दुकान बिल्कुल खाली स्थान यथा-खुला मैदान, खुला जगह में ही रखें।

किसी भी स्थिति में दुकान के बाहर फुटपाथ, गलियों, संकीर्ण बाजारों एवं भीड़-भाड़ वाले इलाकों के साथ-साथ खुले आम बिक्री कार्य नहीं करेंगे। आतिशबाजी के सामानों का शेड जिसका निर्माण ज्वलनशील सामानों से नहीं किया गया हो बन्द एवं सुरक्षित हो वहीं रखेंगे। एक दुकान से दुसरी दुकान की दूरी कम से कम 3 मीटर एवं प्रतिबंधित क्षेत्र से 100 मीटर होना चाहिए। एक दुकान दुसरे दुकान के सामने नहीं रहे। तेल से जलने वाले लैम्प, गैस लैम्प या लूज तार से बिजली का प्रकाश आदि नहीं रखा जाए।

पूरे कमरा का छत एवं दीवार में वायरिंग हो कमरा में लूज तार नहीं रहे। सभी का अलग-अलग एवं एक मास्टर स्विच रहे। एक क्लस्टर में एक साथ 50 से अधिक दुकानों की अनुमति नहीं होगी। आतिशबाजी भण्डारण चिन्हित एवं स्वीकृत स्थल पर ही करेंगे। निजी मकान, सरकारी भवन एवं अन्य प्रतिबंधित भवनों में भण्डारण नहीं करेगें। आतिशबाजी का क्रय अनुज्ञप्ति प्राप्त थोक विक्रेता , अधिकृत कम्पनी से ही करेंगे। किसी भी स्थिति में विदेशी प्रतिबंधित आतिशबाजी की बिक्री नहीं करेंगे।

आतिशबाजी के लिए भण्डारण एवं बिक्री दर्ज करेंगे ताकि पंजी की जाँच की जा सके। आतिशबाजी दुकान में 18 वर्ष या इससे कम आयु वर्ग के तथा वृद्ध व्यक्ति नहीं रहेंगे। दुकानों में खुला आतिशबाजी नहीं रखे। बिक्री करने वाले प्रशिक्षित रहे ताकि सुरक्षित रूप में इस कार्य को करें। दुकानों में प्रर्याप्त संख्या में अग्निशामक यंत्र बालु भरा बाल्टी, पानी का बाल्टी आदि की व्यवस्था रखे।

पटाखा का आवाज 125Db से अधिक नहीं होनी चाहिए। दुकान के लिए अनुज्ञप्ति एवं अग्निशमन पदाधिकारी को अनापत्ति आवश्यक है। पर्यावरण अधिनियम-1986 एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायादेशों के आलोक में आतिशबाजी रात्रि 08:00 बजे से 10:00 बजे तक ही किया जा सकता है।

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