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सराहना:सिविल सर्जन डॉ. अरुण कुमार पासवान हुए सेवानिवृत्त, उपायुक्त ने दी विदाई

चतरा5 घंटे पहले
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  • डीसी ने कोरोना काल में सीमित संसाधनों के बीच सीएस के द्वारा किए गए कार्यों की सराहना किया

सिविल सर्जन डॉ. अरुण कुमार पासवान 31 जनवरी को सेवानिवृत्त हो गए। उनके सेवानिवृत्त पर समाहरणालय सभा कक्ष में उपायुक्त दिव्यांशु झा ने उन्हें शॉल, पुष्प एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर उनके खुशहाल जीवन की कामना किया। मौके पर समाहर्ता संतोष कुमार सिन्हा, निदेशक डीआरडीए अरुण कुमार एक्का, जिला भू अर्जन पदाधिकारी गौरांग महतो, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी सलमान जफर खिजरी, जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी राजीव रंजन, स्थापना उप समाहर्ता धीरज कुमार ठाकुर, जिला महामारी विशेषज्ञ डॉ. आसुतोष कुमार सहित अन्य पदाधिकारियों ने भी उन्हें पुष्प भेंट कर विदाई दिया।

डीसी ने कोरोना काल में सीमित संसाधनों के बीच सीएस के द्वारा किए गए कार्यों की सराहना किया। सिविल सर्जन ने भी अपने कार्यकाल के दौरान मिले सहयोग के लिए उपायुक्त सहित सभी अधिकारियों का आभार व्यक्त किया। इसके बाद सदर अस्पताल के सभागार में भी समारोह का आयोजन कर सिविल सर्जन को विदाई दिया गया। कार्यक्रम में डाॅ. पंकज कुमार, डाॅ. राजदेव, डाॅ. भूषण राणा, डाॅ. अरविंद केसरी, डाॅ. सुमित, डाॅ. आशुतोष सहित सभी चिकित्सक व कर्मी उपस्थित थे।

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