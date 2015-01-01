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पहल:खाली पड़े खेतों में लहलहाने लगे लेमन ग्रास

चतरा3 घंटे पहले
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  • कान्हाचट्टी प्रखंड में की जा रही सुगंधित और औषधीय गुणों से युक्त लेमन ग्रास की खेती
  • लेमन ग्रास की बालियों से सुगंधित तेल निकाला जाता है

जेएसएलपीएस की ओर से जिले के कान्हाचट्टी प्रखंड में सुगंधित एवं औषधीय खेती के रूप में लेमन ग्रास की खेती की जा रही है।इस प्रखंड में इसकी खेती 20 किसान कर रहे हैं। इन सभी किसानों ने लेमन ग्रास के से 30,000 पौधे लगाए गए। यह सभी पौधे कान्हाचट्टी प्रखंड के 5 पंचायतों में लगाए गए हैं। इनमें बैंगोकला , चिरीदीरी ,कौलहया, राजपूर, तुलबुल पंचायत शामिल है। यह खेती खाली पड़े खेतों में की जाती है। जिससे उस किसान को खेती-बारी के अलावा अतिरिक्त आय प्रदान हो सकती है। लेमन ग्रास की बालियों से सुगंधित तेल निकाला जाता है।

इसका रस अमूमन 1200 से 1500 प्रति लीटर बेची जाती है। इसका प्रयोग खुशबू-परफ्यूम बनाने, दवाइयों बनाने एवं औषधियों हेतु किया जाता है। जेएसएलपीएस के जिला कार्यक्रम प्रबंधक निशांत एक्का समेत जिला प्रबंधक आजीविका एवं प्रखंड कार्यक्रम प्रबंधक ने संयुक्त रूप से शनिवार को कान्हाचट्टी प्रखंड पहुंच लेमन ग्रास की खेती का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने किसानों को पौधों को उचित देखभाल हेतु विभिन्न प्रकार के दिशा निर्देश दिए। जिससे लेमन ग्रास की खेती व्यपाक पैमाने पर हो सके।

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