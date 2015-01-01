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हादसा:बोलेरो की टक्कर से वृद्ध की मौत

चतरा3 घंटे पहले
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  • दुर्घटना में वृद्ध गंभीर रूप से जख्मी हो गया

पोस्ट ऑफिस के पास शुक्रवार की देर रात बोलेरो की चपेट में आने से एक वृद्ध की मौत हो गई। मृतक की पहचान शहर के चौर मोहल्ला निवासी महेश भारती (60 वर्षीय) के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार वृद्ध शहर से पैदल अपने घर चौर माेहल्ला जा रहा था। इसी दौरान पोस्ट ऑफिस के पास विपरीत दिशा से आ रही एक बोलेरो ने उसे अपनी चपेट में ले लिया ।

दुर्घटना में वृद्ध गंभीर रूप से जख्मी हो गया। राहगीरों की मदद से घायल को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई । दुर्घटना के बाद वाहन फरार हो गया। इधर घटना के दूसरे दिन शनिवार की सुबह आक्रोशित मृतक के परिजनों ने पोस्ट आफिस चौक को जाम करने का प्रयास किया। लेकिन सदर थाना प्रभारी लव कुमार ने आक्रोशित लोगों को समझा बुझा कर मामला शांत कराया।

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