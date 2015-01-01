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धनतेरस:चतरा में 30 करोड़ से अधिक की खरीदारी

चतरा4 घंटे पहले
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जिले में बाजारों में धनतेरस पर जमकर धनवर्षा हुई। पर्व पर सुबह से लेकर देर रात तक बाजार खरीदारों से गुलजार रहा। इस बार धनतेरस बाजार में 25 से 30 करोड़ रुपए से अधिक का व्यवसाय का आकलन लगाया जा रहा है। इसमें ज्यादातर खरीदारी बड़े-छोटे वाहन, ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स व बर्तन की हुई। सुबह दस बजे से ही लोग धनतेरस की खरीदारी करने बाजार पहुंचने लगे थे।

जैसे-जैसे शाम ढलती गई, बाजार की रौनक बढ़ती गई। केशरी चौक से लेकर पुराना पेट्रोल पंप चौक तक लोगों की तांता लगी रही। यह स्थिति देर रात तक रही। धनतेरस बाजार में पहुंचे लोग अपने सामर्थ्य के अनुसार खरीदारी करते देखे गए।

50 बाइक की एडवांस बुकिंग, 35 ट्रैक्टर भी बिके

बाइक के शो-रूमों में ग्राहकों की भीड़ देखी गई। हीरो बाइक के शो रूम में अधिक भीड़ देखा गया। हीरो के बाइक के लिए 50 ग्राहकों ने पहले से एडवांस बुकिंग करा रखा था। हीरो बाइक शो रूम में ग्राहकों की लंबी कतार लगी। यहां एक सौ से अधिक बाइक की बिक्री हुई । होंडा शो रूम में लगभग 55 लोगों ने धनतेरस पर नई बाइक की खरीदारी की। बजाज व टीवीएस के बाइक शो रूम में भी काफी संख्या में लोग बाइक की खरीदारी करने पहुंचे थे। सभी शो-रूमों को मिलाकर लगभग दो सौ बाइक की बिक्री हुई।

महेंद्रा फोर विलर शो रूम में भी धनतेरस के मौके पर खरीदारों की भीड़ उमड़ी। इस शो रूम में धनतेरस पर इस बार लगभग 25 वाहनों की बिक्री हुई । इसमें स्काॅरपियो, बोलेरो व मालवाहक पिकअप शामिल है। इसके अलावा ट्रेक्टर शो रूमों में भी धनतेरस पर खरीदारों की भीड़ लगी रही। महेन्द्रा, आयसर, सोनालिका, मेसी आदि कंपनियों के 35 ट्रैक्टर की बिक्री धनतेरस पर हुई।

ज्वेलरी दुकानों पर महिलाओं की अधिक भीड़ देखी गई। सोने-चांदी के सिक्के के साथ-साथ आभूषणों की खरीदारी महिलाओं द्वारा की गई। इलेक्ट्रॉनिक्स दुकानों पर एलसीडी, एलईडी, वाशिंग मशीन, फ्रिज, गीजर आदि सामानों की बंफर बिक्री हुई।

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