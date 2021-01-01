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दो बूंद जिंदगी की:पोलियो अभियान में जागरूक करने के लिए डीसी साइकिल से पहुंचे सदर अस्पताल

चतरा5 घंटे पहले
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  • तीन दिनों तक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, उप स्वास्थ्य केंद्रोंआंगनबाड़ी केंद्रों सहित चिह्नित बूथों पर बच्चों को पल्स पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी

जिले में रविवार 31 जनवरी से 2 फरवरी तक चलने वाले पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत हुई। उपायुक्त दिव्यांशु झा ने सदर अस्पताल में एक बच्चे को पोलियो की खुराक पिलाकर अभियान की शुरुआत की। अभियान के उद्घाटन के लिए डीसी साइकिल से सदर अस्पताल पहुंचे थे। डीसी ने साइकिल से यात्रा कर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों को स्वास्थ्य शरीर एवं पर्यावरण को प्रदूषण से बचने का संदेश दिया। कार्यक्रम को संबोधित करते सिविल सर्जन डाॅ. अरुण कुमार पासवान ने बताया कि 31 जनवरी से पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत हो गई है।

जिले के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, उप स्वास्थ्य केंद्रों, आंगनबाड़ी केंद्रों सहित चिन्हित बूथों पर बच्चों को पल्स पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। अभियान के दूसरे व तीसरे दिन 1 एवं 2 फ़रवरी को स्वास्थ्य सहिया एवं सेविका घर-घर जाकर छुटे हुए बच्चों को पल्स पोलियो की खुराक पिलाएंगे। कार्यक्रम में मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डाॅ. अरुण कुमार पासवान, उपाधीक्षक सदर अस्पताल डाॅ. एचडी सिंह, जिला यक्ष्मा पदाधिकारी डाॅ. रंजन कुमार, जिला महामारी विशेषज्ञ डॉ. आशुतोष कुमार, डीपीसी उदय कुमार, डीपीएम अनिल बारला, डीडीएम पोखराज कुमार, डैम केके सिंह उपस्थित थे।

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