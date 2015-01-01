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कोविड-19:चितरपुर में 64 लोगों ने कराई कोरोना की जांच

चितरपुर4 घंटे पहले
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विशेष कोरोना जांच अभियान के तहत गुरूवार को चितरपुर के नावा टोला में कोरोना जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान एएनएम अमिता कुजूर, किरण कुमारी और सहिया पार्वती देवी द्वारा रैपिड एंटीजन किट के माध्यम से 64 लोगों की कोरोना जांच की गई। शिविर में नोडल पदाधिकारी के रूप में उपस्थित प्रखंड कृषि पदाधिकारी अनिल कुमार महतो ने बताया कि आज आयोजित शिविर में कुल 64 लोगों की कोरोना जांच की गई। जिसमें सभी लोगों की जांच रिपोर्ट निगेटिव आई।

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