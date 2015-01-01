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हादसा:दनुआ घाटी में कार की ट्रक से टक्कर, एक की मौत, तीन घायल

चौपारण4 घंटे पहले
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  • घायलों का प्राथमिक इलाज सामुदायिक अस्पताल में डॉ दिनेश एकलव्य ने किया

प्रखंड मुख्यालय से 8 किमी दूर जीटी रोड सांझा दनुआ घाटी में शनिवार को अहले सुबह पांच बजे इको मारुति कार असंतुलित होकर ट्रक में पीछे से टकरा गई। जिससे कार सवार विजय शर्मा पिता पारसनाथ शर्मा की मौत हो गई। कार पर पांच लोग थे। इनमें मिन्टू तिवारी (44) और करण कुमार (13) सहित तीन घायल हो गए।

घायलों का प्राथमिक इलाज सामुदायिक अस्पताल में डॉ दिनेश एकलव्य ने किया। थाना प्रभारी नितिन कुमार सिंह ने बताया कि दुर्घटनाग्रस्त कार (संख्या जेएच 05 सीक्यू 1051) को थाना लाया गया और शव को पोस्टमार्टम के लिए हजारीबाग भेजा गया है। विजय शर्मा पांच लोगों के साथ बागबेड़ा कॉलोनी टाटा जा रहे थे।

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