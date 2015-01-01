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क्राइम:सीएसपी में पिस्टल भिड़ा 26 हजार रुपए की लूट

चौपारण3 घंटे पहले
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चौपारण चतरा मोड़ के पास एसबीआई का ग्राहक सेवा केंद्र में गुरुवार दोपहर में लूट की घटना घटी। सीएसपी संचालक शबाना प्रवीण के पति मो एनुल ने बताया कि सीएसपी में ग्राहक बन कर बाइक से दो लोग आए और सीएसपी कर्मी मुकेन्द्र कुमार के उपर केमिकल जैसा कुछ पदार्थ फेका। जिससे सीएसपी कर्मी विचलित हो गया। इसी क्रम में ग्राहक बन गए अपराधियों ने पिस्टल दिखा कर 26 हजार 200 रुपये लॉकर से निकाल लिया।

वही बाजार में एक लाख 80 हजार का लूट का चर्चा किया जा रहा है। सूचना के आधार पर बरही डीएसपी मनीष कुमार एवं थाना प्रभारी नितिन कुमार सिंह घटना स्थल पर पहुंच कर मामले की गहराई से छानबीन करना शुरू कर दिए है। इस संबंध में डीएसपी मनीष कुमार ने कहा कि मामला संगीन है। अभी इसपर विशेष कुछ भी कहना मुश्किल है। जांचोपरांत ही इसका खुलासा हो पायेगा।

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