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आवेदन:नगरउंटारी-धुरकी पथ व प्रखंड आवासीय भवन निर्माण के लिए सौंपा गया आवेदन

धुरकीएक घंटा पहले
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  • उक्त पथ के जर्जर होने के कारण आधे घंटे का सफर मे डेढ़ घंटा का वक्त लग जाता है

कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष इंजीनियर ओबेदुल्लाह हक अंसारी ने रांची स्थित ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री आलमगीर आलम से नगरउटारी-धुरकी पथ व प्रखंड कार्यालय परिसर धुरकी मे कर्मचारियों के आवासीय भवन बनाने के लिए मांग की है। जानकारी देते हुए जिलाध्यक्ष इंजीनियर ओबेदुल्लाह हक ने बताया की धुरकी-नगरउटारी पथ सिंगल लेने होने से दोनों तरफ से आवागमन कर रहे बड़े-छोटे सभी वाहनों को साइड लेने के दौरान दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। वहीं उक्त पथ के जर्जर होने के कारण आधे घंटे का सफर मे डेढ़ घंटा का वक्त लग जाता है।

जिलाध्यक्ष ने मंत्री से धुरकी प्रखंड कार्यालय मे जर्जर व धराशायी हो चुके कर्मचारियों के आवासीय भवन बनाने के लिए भी ध्यानाकृष्ट कराया है। उन्होंने कहा की मंत्री ने उनकी बातों को गंभीरतापूर्वक सुनकर सकारात्मक पहल करने का आश्वासन दिया है

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