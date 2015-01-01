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ग्रामीणों को किया जागरूक:रक्सी पंचायत सचिवालय में विशेष ग्रामसभा का आयोजन

धुरकी2 घंटे पहले
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ग्राम सभा मे मौजूद ग्रामीण।

प्रखंड के रक्सी पंचायत सचिवालय मे मुखिया सत्यनारायण बैठा के अध्यक्षता मे विशेष ग्राम सभा का आयोजन कर ग्रामीणों को किया गया जागरूक। इस दौरान प्रखंड पंचायती राज के ब्लाक कोऑर्डीनेटर जीतेंद्र कुमार ने ग्रामीणों को जागरूक करते हुए कहा की गांव व टोले का विकास का नींव ग्राम सभा मे होती है। उन्होंने कहा की कोई भी ग्राम सभा मे बिना ग्रामीणों के मौजूदगी के संभव नहीं होती है।

उन्होंने ग्रामीणों से कहा की गांव व पंचायत की आधारभूत संरचना के लिए ग्राम सभा मे योजनाओं का चयन किया जाता है, जिसके बाद योजना को धरातल पर उतारने के बाद गांव का विकास होता है। इस दौरान वार्ड सदस्य, पंचायत सेवक व ग्रामीण मौजूद थे।

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